Інцидент трапився на станції "Лісова". Там пасажир потрапив під колеса потяга.

Цікаво У Києві через стрибки напруги стався масштабний збій у роботі метро: яка ситуація зараз

Як курсуватимуть поїзди

Рух поїздів червоною лінією метро наразі відбувається від станції "Академмістечко" до станції "Дарниця".

На місці події працюють медики та правоохоронці. У КМДА зазначають, що наразі спеціалісти проводять необхідну роботу, аби витягнути людину з-під потяга.

Про зміни та відновлення руху поїздів повідомлять додатково.

У Києві відкрили станції, які були закриті з початку війни