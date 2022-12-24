Инцидент произошел на станции "Лесная". Там пассажир попал под колеса поезда.

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Как будут курсировать поезда

Движение поездов по красной линии метро сейчас происходит от станции "Академгородок" до станции "Дарница".

На месте происшествия работают медики и правоохранители. В КГГА отмечают, что специалисты проводят необходимую работу, чтобы вытащить человека из-под поезда.

Об изменениях и возобновлении движения поездов сообщат дополнительно.

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