Виталий Кличко сообщил, что станции "Майдан Незалежности" и "Хрещатик" откроют во вторник, 20 декабря. Также столичный мэр подчеркнул, что между станциями будут открыты переходы.
Кстати После атаки дронами Киев остался без тепла: Кличко рассказал, удалось ли восстановить котельные
Кличко напомнил, что эти станции были закрыты с самого начала широкомасштабного вторжения России.
"Хрещатик" будет работать на один вестибюль
В КГГА сообщили, что станция "Хрещатик" пока будет работать на один вестибюль в направлении улицы Крещатик. Вестибюли с выходами на улицы Институтской и Городецкого остаются закрытыми.
Будут работать станции в следующем графике:
- "Крещатик" с 5:40 до 21:35
- "Майдан Незалежности" с 5:38 до 21:38.
В настоящее время остаются закрытыми две станции красной линии – "Днепр" и "Гидропарк".
В Киеве закрывали метро из-за атаки России
В пятницу, 16 декабря, столичные власти вынужденно закрыла метро из-за массированной ракетной атаки. Россия в девятый раз массированно обстреляла Украину, выпустив более 70 ракет. Сразу 40 ракет летели в Киев.
Из-за повреждений энергетической системы и аварийных отключений электроэнергии метро в Киеве не курсировало 16 декабря. Уже в субботу, 17 декабря, работу метрополитена возобновили.
Россия снова атаковала Киев
- Россия в ночь с 18 на 19 декабря атаковала Украину дронами-камикадзе. Целью россиян стал Киев и область, где взрывы раздавались несколько раз ночью.
- Россия направила на Киев 20 "шахидов", 15 из которых были сбиты. Всего украинские военные уничтожили 30 "шахидов".
- Виталий Кличко информировал, что несколько взрывов раздались в Шевченковском и Соломенском районах столицы. В результате атаки России известно о попадании в объект критической инфраструктуры.
- В Киевской области повреждения получили частные дома и объекты инфраструктуры По предварительным данным, 3 человека ранены.