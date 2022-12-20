Из-за резких перепадов напряжения движение поездов по красной линии метрополитена осуществляется от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная".
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Где не курсирует метро
Движение по наземному участку метро приостановлено. Так что станции "Лесная", "Черниговская" "Дарница" и "Левобережная" временно закрыли на вход. В то же время, движение синей и зеленой линиями метрополитена уже возобновили.
Энергетики пытаются все починить. Местные власти сообщат сразу, как только все станции заработают.
Энергетики работают над решением вопроса. О возобновлении работы всех станций будет сообщение дополнительно,
– сказал мэр Виталий Кличко.
На станциях уже возникли безумные очереди. Оплата проезда банковскими картами не производится. А на некоторых станциях, в частности Сырец, работает только один терминал для продажи билетов.
Такая же история с другим электрическим транспортом
Киевляне сообщают, что есть перебои и в работе городских и пригородных электричек – поезда опаздывают на неопределенный срок.
Сегодня должны были открыть станции, закрытые с начала российского вторжения
- Сегодня, 20 декабря, в Киеве имели открыть две станции метрополитена, закрытые с начала полномасштабного вторжения России – "Майдан Незалежности" и "Крещатик".
- Планировалось, что между станциями будут открыты переходы.
- Однако пока закрытыми останутся две станции красной линии - "Днепр" и "Гидропарк".