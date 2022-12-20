Через різкі перепади напруги рух поїздів червоною лінією метрополітену здійснюється від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна".

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Де не курсує метро

Рух наземною ділянкою метро призупинено. Тож станції "Лісова", "Чернігівська" "Дарниця" та "Лівобережна" тимчасово зачинили на вхід. Водночас рух синьою та зеленою лініями метрополітену вже відновили.

Енергетики намагаються все полагодити. Місцева влада повідомить одразу, як тільки всі станції запрацюють.

Енергетики працюють над вирішенням питання. Про відновлення роботи всіх станцій буде повідомлення додатково,

– сказав мер Віталій Кличко.

На станціях вже виникнули шалені черги. Оплата проїзду банківськими картками не здійснюється. А на деяких станціях, зокрема Сирець, працює лише один термінал для продажу квитків.

Така ж історія з іншим електричним транспортом

Кияни повідомляють, що є перебої й в роботі міських та приміських електричок – потяги запізнюються на невизначений термін.

Сьогодні повинні були відкрити станції, закриті від початку російського вторгнення