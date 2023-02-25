Как сообщили очевидцы, неизвестная прыгнула на рельсы и направилась навстречу прибывавшему на станцию поезду. Однако жизнь девушки удалось спасти.

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Девушку спасли

К счастью, машинист успел затормозить перед самым заездом на станцию. После чего из толпы к неизвестной спрыгнул мужчина. Он пообщался с ней, потом обнял.

Впоследствии работники метрополитена и полиции совместными усилиями вытащили девушку из колеи. Как они сообщили СМИ, после этого неизвестную передали медикам скорой. Никаких повреждений на ней не было.

Правоохранители получили вызов, что девушка прыгнула и находится на путях. Они быстро отреагировали на сообщения, совместными усилиями с работниками метрополитена вытащили девушку из колеи, вызвали скорую, медики ее осмотрели. Телесных повреждений не обнаружили. С ней все хорошо,

– рассказали в полиции Киевского метрополитена.

Что известно об участниках инцидента

По словам правоохранителей, девушка была достаточно юного возраста. Однако его они не уточняли, поскольку ее здоровью ничего не угрожало.

Был ли спасатель, спустившийся к девушке, посторонним неравнодушным человеком или ее знакомым – неизвестно. В полиции подробных сведений о нем нет.

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