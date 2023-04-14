Про це пише пресслужба КМДА. Зазначають, що інцидент трапився о 07:10 та спричинив обмеження в роботі зеленої лінії на 30 хвилин.
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Що відомо про інцидент
"Сьогодні під час ранкового "піку" на станції "Дружби народів" пасажир впав на колії. Медики госпіталізували чоловіка. Правоохоронці з’ясовують обставити випадку", - йдеться в повідомленні.
Через це були зачинені на вхід станції: "Печерська", "Дружби народів", "Видубичі", "Славутич".
Наразі зелена лінія метро працює у звичайному режимі.
"Обставини за яких він впав зараз з'ясовуються. Його ушпиталили. Рух потягів уже відновлено", – повідомили в поліції Києва.
Моторошна знахідка у метро
- У середу, 5 квітня, було помічено тіло чоловіка біля станції метро у Києві. У коментарі 24 Каналу представниця поліції Солом'янського району підтвердила та прокоментувала цей інцидент.
- Станом на 13:00 невідомо, чому і як саме помер чоловік. Проте, як запевнили у правоохоронних органах, за попередніми даними, нічого не вказує на те, що його вбили.
- Вочевидь, наразі триває розслідування у цій справі, зокрема, судово-медична експертиза. Про її результати стане відомо згодом.
- Разом з тим засоби масового інформування повідомляють, що чоловіку могло стати погано, тому він раптово помер. Окрім того, на вигляд йому близько 40 років.