Полиция сообщила гражданке о подозрении. Ей грозит несколько лет тюрьмы.

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Что известно о деле с "гастролеркой"

Правоохранители рассказали, что 44-летняя гражданка в Нетишине Хмельницкой области в октябре в течение двух часов обокрала 5 магазинов.

Сообщения о воровстве из бытовых магазинов Нетешина поступили в полицию почти одновременно. Во время просмотра камер наблюдения правоохранители выяснили, что преступления совершил один человек. Подозреваемая похищала товары общего пользования прямо с прилавков. После совершенного незаметно покидала помещение магазинов,

– заявили правоохранители.

Они выяснили, что задержанная совершила ряд аналогичных преступлений в соседней Ровенской области.

Следователи Шепетовского райуправления полиции объявили злоумышленнице подозрение по статье о краже, совершенное повторно в условиях военного положения. Если вину обвиняемой докажут, то женщине грозит 5 – 8 лет тюрьмы.

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