Руководитель полиции Киева Дмитрий Шумейко рассказал о банде, которая напала на мужчину возле его дома.

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Подробности дерзкого нападения

Событие произошло в начале ноября в Подольском районе столицы. Двое незнакомцев напали на предпринимателя, который вышел из дома и направлялся к автомобилю с сумкой с деньгами.

Выходя на улицу, на мужчину напали двое неизвестных, силой затолкали его в подъезд, избили, распили в лицо слезоточивый газ, после чего пристегнули наручниками к поручню лестничной клетки и забрали сумку с деньгами – там было 2 миллиона гривен и 9 300 долларов США. .

Все наряды полиции были направлены на розыск и задержание банды. Чтобы "замести" следы, передвигаясь по городу, сообщники несколько раз пересаживались в разный общественный и частный транспорт.

Проанализировав большое количество информации, опросив вероятных свидетелей, проведя ряд других оперативно-розыскных мероприятий, мы установили лиц, причастных к этому дерзкому преступлению,

– сказал Дмитрий Шумейко.

Что удалось выяснить полиции

Полицейские выяснили, что один из подельников ранее судим за серию тяжких преступлений, среди которых разбойные нападения и умышленное убийство. Также в банде киевлянин 1964 года рождения и херсонец 1993 года.

В то же время организатором нападения оказалась жена одного из исполнителей – киевлянка, 1985 года рождения. Известно, что злоумышленники несколько дней следили за потерпевшим, анализируя его маршрут движения.

После нападения фигуранты быстро распределили заработанные средства между собой. По результатам проведения семи обысков по местам жительства нарушителей были обнаружены и изъяты вещественные доказательства, среди которых: верхняя одежда, банковские карты, наручники, газовый баллончик, мобильные телефоны и граната», - добавил правоохранитель.

Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины – разбой, направленный на завладение имуществом в особо крупных размерах, совершенный организованной группой в условиях военного положения. Фигурантам уже сообщили о подозрениях и в ближайшее время суд изберет им меры пресечения.

Если вину подозреваемых докажут, следующие 15 лет они могут провести в тюрьме.