Ужасный инцидент произошел в сентябре 2023 года. Вечером на улице 15-летний парень, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избил 64-летнего мужчину.

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Подростка будут судить за убийство и грабеж

Известно, что парень сразу скрылся с места преступления. Его жертву в тяжелом состоянии нашли прохожие, которые вызвали скорую. Мужчину госпитализировали, впрочем, на следующий день он скончался от полученных травм.

Вскоре после убийства пенсионера несовершеннолетний нарушитель решился и на ограбление. Так, он "обчистил" ломбард. Убегая, подросток сломал нос кассиру.

Впрочем, уйти от ответственности ему не удалось. Парня задержали. Теперь его будут судить за нанесение умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, и грабеж.

Судебное заседание подросток будет ожидать под стражей. В ходе расследования правоохранители установили, что обвиняемый ранее уже совершал преступление, за которое его судили.

В Киеве мужчина зарезал подростка

Вечером 22 октября в столице мужчина убил несовершеннолетнего парня. Раненого ножом в грудь подростка нашли у многоэтажного дома. Очевидцы вызвали скорую, однако спасти юношу не удалось.

Выяснилось, что ранения парень получил во время спора с находившимся в состоянии алкогольного опьянения прохожим.

Нападающий после совершённого скрылся с места преступления. Однако впоследствии нарушителя задержали в собственной квартире, а у его соседки обнаружили нож со следами крови, который он попросил спрятать.

Теперь злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.