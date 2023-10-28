Подсудимая якобы украла сало на автостанции. Там она вместе со знакомыми праздновала День влюбленных.

Интересно Требовала заняться сексом: во Львове осудили женщину, которая преследовала знакомого

У пьяного мужчины исчезло сало

Вечером 14 февраля 27-летняя девушка пьянствовала в компании трех знакомых на лавочке. Впоследствии алкоголь утомил ее в сон. На соседней скамейке также дремал пьяный мужчина, который имел при себе сумку с несколькими килограммами сала и специями.

Когда проснулся из хмельного сна, то обнаружил, что сало украли. Заявил в полицию. В результате правоохранители вышли на компанию. Мужчины заверили: их знакомая несколько раз куда-то отходила, а потом вернулась с деньгами и пакетом сала, которое они продали и купили себе еще бутылку алкоголя,

– говорится в сюжете.

Адвокат девушки пыталась обжаловать решение Ковельского горрайонного суда в апелляции. Защитница отмечала, что свидетельства людей, которые сами неоднократно привлекались к ответственности и были в тот вечер пьяными, не могут быть допустимыми. Ведь, по всей вероятности, они свидетельствовали, чтобы самим избежать ответственности.

Если посмотреть на объект кражи, то это нелегкий пакет весом примерно 7,5 – 8 килограммов. Так что вполне логично, если тот пакет был похищен этими же свидетелями", – подчеркнула адвокат Елена Самулевич.

Подсудимая же отрицала какие-либо дружеские отношения с мужчинами и просила суд допросить еще одного свидетеля, отправив ее дело на повторное рассмотрение. Девушка не признавала своей вины.

"Мы тогда выпивали спиртные напитки на автостанции. Я была сильно выпившая, уснула на лавочке. Пока я спала, не знаю, что они там делали. А они все говорят, что это я. Я этого не делала", – подчеркнула обвиняемая Анна Гацюк.

Обратите внимание! Девушка уже была на испытательном сроке за кражу товаров из супермаркета. Поэтому ей назначили 5 лет за решеткой.