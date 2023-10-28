Підсудна нібито вкрала сало на автостанції. Саме там вона разом зі знайомими святкувала День закоханих.

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У п'яного чоловіка зникло сало

Ввечері 14 лютого 27-річна дівчина пиячила в компанії трьох знайомих на лавочці. Згодом алкоголь зморив її в сон. На сусідній лавці також дрімав п'яний чолов'яга, який мав при собі торбину з кількома кілограмами сала та спеціями.

Коли прокинувся з хмільного сну, то виявив, що сало вкрали. Заявив до поліції. У результаті правоохоронці вийшли на компанію. Чоловіки запевнили: їхня знайома кілька разів кудись відходила, а згодом повернулася з грошима і пакетом сала, яке вони продали й купили собі ще пляшку алкоголю,

– мовиться у сюжеті.

Адвокатка дівчини намагалася оскаржити рішення Ковельського міськрайонного суду в апеляції. Захисниця наголошувала: свідчення людей, які самі неодноразово притягувалися до відповідальності й були в той вечір п'яними, не можуть бути допустимими. Адже, цілком ймовірно, що вони свідчили, аби самим уникнути відповідальності.

"Якщо подивитися на об'єкт крадіжки, то це нелегкий пакет вагою приблизно 7,5 – 8 кілограмів. Дівчині невисокого зросту, яка на той момент перебувала в стані сильного алкогольного сп'яніння, було б досить непросто його нести. Тому цілком логічно, якщо цей пакет було викрадено цими ж свідками", – наголосила адвокатка Олена Самулевич.

Підсудна ж заперечувала будь-які дружні відносини з чоловіками та просила суд допитати ще одного свідка, відправивши її справу на повторний розгляд. Дівчина не визнавала своєї провини.

"Ми тоді випивали спиртні напої на автостанції, я тоді була сильно випивша, заснула на лавочці. Поки я спала, не знаю, що вони там робили. А вони всі кажуть, що то я. Я цього не робила", – підкреслила обвинувачена Анна Гацюк.

Зверніть увагу! Дівчина вже була на випробувальному терміні за крадіжку товарів із супермаркету. Тому їй призначили 5 років за ґратами.