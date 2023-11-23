Внаслідок ДТП один з потерпілих загинув на місці ДТП, ще двоє – отримали ушкодження. У пресслужбі Нацполіції повідомили деталі розслідування та яке покарання понесе обвинувачений.

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Вночі 25 липня поточного року 23-річний водій автомобіля Volkswagen на проспекті Берестейському на великій швидкості скоїв наїзд на двох бійців Національної Гвардії України. Після цього він протаранив ще дві автівки, в одній з яких перебував військовий,

– ідеться в повідомленні.



ДТП скоїв 23-річний киянин / Фото Нацполіції

У ДТП загинув нацгвардієць

Внаслідок аварії від отриманих травм 49-річний нацгвардієць загинув на місці, а його 26-річного товариша по службі з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізували до медичного закладу.

Ще одному постраждалому військовому надали допомогу на місці.

Правоохоронці завершили розслідування за фактом аварії, а обвинувальний акт направили до суду для розгляду по суті.



Після наїзду на військовослужбовців водій протаранив ще дві автівки / Фото Нацполіції



ДТП сталось ще влітку, наразі обставини аварії встановлено, розслідування завершили / Фото Нацполіції

Що загрожує обвинувачуваному

Водію, який вчинив ДТП, загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.