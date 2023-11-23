В результате ДТП один из пострадавших погиб на месте ДТП, еще двое – получили повреждения. В пресс-службе Нацполиции сообщили детали расследования и, какое наказание понесет обвиняемый.

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Ночью 25 июля текущего года 23-летний водитель автомобиля Volkswagen на Берестейском проспекте на большой скорости совершил наезд на двух бойцов Национальной Гвардии Украины. После этого он протаранил еще два автомобиля, в одном из которых находился военный,

– говорится в сообщении.



ДТП совершил 23-летний киевлянин / Фото Нацполиции

В ДТП погиб нацгвардеец

В результате аварии от полученных травм 49-летний нацгвардиец погиб на месте, а его 26-летнего сослуживца с травмами разной степени тяжести госпитализировали в медицинское учреждение.

Еще одному пострадавшему военному была оказана помощь на месте.

Правоохранители завершили расследование по факту аварии, а обвинительный акт направили в суд для рассмотрения по существу.



После наезда на военнослужащих водитель протаранил еще два автомобиля / Фото Нацполиции



ДТП произошло еще летом, обстоятельства аварии установлены, расследование завершили / Фото Нацполиции

Что угрожает обвиняемому

Водителю, совершившему ДТП, грозит лишение свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового.