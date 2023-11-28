Детальнее об этом рассказали в Харьковской областной прокуратуре. Известно, что водителя, совершившего ДТП, в результате которого погибли двое украинских военнослужащих, взяли под стражу.

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Мужчине сообщили о подозрении

В прокуратуре отмечают, что 29-летнему мужчине сообщили о подозрении за нарушение им правил безопасности дорожного движения, в результате чего погибли потерпевшие. Также подозрение касается оставления потерпевших в опасности. Речь идет о том факте, что он покинул место происшествия после того, как совершил ДТП.

Согласно дополнительному расследованию, стало известно, что подозреваемый 22 ноября ехал поздно вечером на авто Subaru Forester. Он двигался со стороны города Дергачев в направлении поселка городского типа Золочев.

Известно, что на обочине дороги в тот вечер стоял припаркованный автомобиль военных, который сломался. Защитники пытались починить машину, а помогали им в этом небезразличные водители.

Сбежал и оставил умирать

29-летний водитель не только врезался в автомобиль военных, но и скрылся с места ДТП сразу же. Следовательно, он оставил пострадавших без помощи. Известно, что один из защитников скончался на месте. За жизнь второго несколько дней боролись медики, но он так и не пришел в сознание.

Следовательно, он оставил пострадавших без помощи. Известно, что один из защитников скончался на месте. За жизнь второго несколько дней боролись медики, но он так и не пришел в сознание. В течение определенного времени мужчина скрывался от правосудия. Впрочем, правоохранители со временем смогли не только установить его личность, но и задержать. Собственно, тогда и стало известно, что речь идет о 29-летнем водителе.

Впрочем, правоохранители со временем смогли не только установить его личность, но и задержать. Собственно, тогда и стало известно, что речь идет о 29-летнем водителе. Ранее в суде выбирали ему меру пресечения. Речь идет о безальтернативное содержание под стражей.

Накануне мы рассказывали о водителе в Киеве, который сбил патрульного и скрылся с места ДТП. Речь идет о водителе Ford, который, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения сбил патрульного. Пострадавший жив, но получил телесные повреждения. Ему понадобилась госпитализация.

На поиски горе-водителя отправились все экипажи патрульной полиции. Его удалось оперативно задержать. По состоянию на 25 ноября ему сообщили о подозрении. Также вручили ходатайство о мере пресечения – круглосуточный домашний арест.