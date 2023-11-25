Водитель Ford, по предварительным данным, находясь под хмельком, сбил патрульного и скрылся с места аварии. К счастью, пострадавший – жив. К сожалению, он получил телесные повреждения. Потребовалась госпитализация.

Обратите внимание Как в боевике: камеры сняли последние секунды перед взрывом у Ниагарского водопада

Вчера вечером на Харьковском шоссе во время отработки сообщения о травмировании собаки водителем авто, водитель Ford, предварительно в состоянии опьянения, проезжая мимо полицейских, совершил наезд на патрульного и скрылся с места происшествия,

– говорится в сообщении.



Все экипажи немедленно получили ориентировку и отправились на поиски горе-водителя. Его оперативно задержали и по состоянию на 25 ноября уже сообщили о подозрении. Кроме того, вручили ходатайство о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В Тернопольской области водитель легковушки влетел в авто полиции

Тем временем в Кременце на Тернопольщине нетрезвый водитель влетел в полицейский автомобиль. В тот момент правоохранители составляли админпротокол на водителя, который под мухой управлял транспортным средством. В то же время другой нетрезвый водитель влетел в машину правоохранителей. Он даже не подумал остановиться, а начал скрываться с места ДТП. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Горе-водителя уже задержали.