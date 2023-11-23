По имеющейся информации, в результате инцидента погиб водитель и пассажир автомобиля. Ранен один из сотрудников таможенно-пограничной службы США.

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Теракт не исключают

Журналисты ссылаются на источник, пожелавший остаться неназванным. Он отметил, что следователи исключили бомбу как причину взрыва. В то же время не исключают возможность терроризма, ведь обстоятельства инцидента остаются невыясненными.

Это не исключается, потому что мы действительно не имеем представления о случившемся,

– сказал источник.

Тем временем лидер большинства в Сенате США Чарльз Шумер из Нью-Йорка завил, что согласно полученному им брифингу ФБР: "По предварительным данным, два человека погибли в машине, но пока ничего не известно об их личностях или мотивах".

Кэти Хочул, губернатор штата Нью-Йорк, отметила, что для расследования инцидента мобилизовали Объединенную антитеррористическую оперативную группу ФБР.

Предварительные данные от таможенно-пограничной службы свидетельствуют о том, что инцидент произошел по неосторожности водителя. Его действия повлекли за собой аварию и пожар. Об этом журналистам Reuters рассказали два источника, знакомых с этим вопросом. В то же время официальные лица из службы не исключают, что это могло быть умышленное нападение. Правда, предварительные доказательства этого не подтверждают.

Врезался в бордюр и взлетел на воздух

Заметим, что инцидент произошел во время повышенного внимания к вопросам безопасности во всем мире из-за конфликта на Ближнем Востоке и на пике туристических поездок в США в канун празднования Дня благодарения.

Так, международный аэропорт Буффало закрыли для всех международных рейсов, улетающих и прилетающих после инцидента. Об этом рассказали в Федеральном управлении гражданской авиации.

Мемориальный медицинский центр Ниагарского водопада отметил, что осмотрел и оказал помощь одному пациенту с травмами, что не угрожают жизни. Пациент уже выписан.

Издание Niagara Gazette, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщило, что автомобиль вылетел на площадь моста. Он пробил забор, отделяющий въездные полосы от выездных, а также направился к полосам осмотра, где и взорвался.

Тем временем CNN, ссылаясь на неназванный источник и выкладывая видео с места происшествия, отметило, что транспортное средство приближалось с американской стороны границы. Оно ускорилось, врезалось в бордюр и взлетело на воздух, после чего вспыхнул и взорвался.

Последние секунды перед взрывом автомобиля сняли на камеру: смотрите видео

Майк Гюнтер был очевидцем произошедшего. Телеканалу WGRZ-TV из Буффало он рассказал, что со своей женой гулял вблизи моста, когда автомобиль со стороны США на большой скорости врезалась в ограждение на переезде. После этого он подлетел в воздух и взорвался.

Он летел со скоростью более 100 миль (160 километров – 24 Канал) в час,

– сказал Гюнтер, приехавший из Китченера, Онтарио, добавив, что автомобиль "рыбьим хвостом" вышел из-под контроля перед тем, как разбился.

Он добавил, что "был огненный шар 9 или 12 метров высотой". И что он ничего подобного в своей жизни не видел.

Взрыв расследуют в ФБР

Известно, что взрыв уже расследуют агенты местного отделения ФБР в Буффало, штат Нью-Йорк. Об этом рассказали в заявлении ведомства в социальной сети X.

"ФБР координирует расследование с нашими местными, государственными и федеральными партнерами из правоохранительных органов. Поскольку ситуация очень изменчива, это все, что мы можем сказать сейчас", – говорится в заявлении ФБР.

Полиция штата Нью-Йорк активно сотрудничает с Объединенной контртеррористической группой ФБР с целью мониторинга всех пунктов въезда в Нью-Йорк.

Премьер-министр провинции Онтарио Даг Форд в своем сообщении в сети X отметил, что правоохранительные органы Канады также были "активно вовлечены в оценку ситуации".