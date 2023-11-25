Водій Ford, за попередніми даними, перебуваючи напідпитку, збив патрульного й втік з місця аварії. На щастя, постраждалий – живий. На жаль, він отримав тілесні ушкодження. Знадобилася госпіталізація.

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Учора ввечері на Харківському шосе під час відпрацювання повідомлення про травмування собаки водієм авто, керманич Ford, попередньо в стані сп'яніння, проїжджаючи повз поліцейських, скоїв наїзд на патрульного та зник з місця події,

– мовиться у повідомленні.



Усі екіпажі негайно отримали орієнтування й вирушили на пошуки горе-водія. Наразі його вже затримали.

На Тернопільщині водій легковика влетів в авто поліції

Тим часом у Кременці на Тернопільщині нетверезий водій влетів у поліцейську автівку. У той момент правоохоронці складали адмінпротокол на водія, який під мухою керував транспортним засобом. Водночас інший нетверезий водій влетів в машину правоохоронців. Він навіть не подумав зупинитися, а почав втікати з місця ДТП. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Горе-водія вже затримали.