24 листопада близько першої години ночі у Кременці поліцейські складали адмінпротокол на водія, який керував транспортним засобом у нетверезому стані.

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Водій втік з місця ДТП

Поки правоохоронці розбиралися з одним порушником, на них у буквальному сенсі наскочив інший. Проїжджаючий легковик Fiat Scudo в’їхала в припарковане авто поліції. Винуватець ДТП не зупинився та втік.

Однак вже незабаром його затримали. Порушником виявився 37-річний житель Кременця. Під час спілкування з водієм, поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Втім, пройти процедуру освідування на Драгері чи у медзакладі той відмовився.

Тоді поліцейські склали на нього протоколи за трьома статями: втеча з місця ДТП, порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортного засобу, керування авто у нетверезому стані.

Влетів до рук правосуддя

Схожа історія відбулася на Черкащині влітку. Там водій-невдаха спочатку влетів у мотоцикл, а потім врізався у службове авто поліції.

Поліцейські саме зупинили 17-річного хлопця, який керував мотоциклом у стані сп’яніння. Поки правоохоронці бесідували з неповнолітнім, Opel Omega на великій швидкості вилетів з повороту, протаранивши мотоцикл та службовий автомобіль поліцейських.

За кермом Opel перебував 38-річний чоловік. Як з'ясувалося, він теж хильнув зайвого перед тим, як сісти за кермо.