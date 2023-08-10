ДТП сталася в селі Козацьке, що на Звенигородщині. Під час патрулювання правоохоронці зафіксували одразу два випадки порушення правил дорожнього руху.
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Прямо до рук поліції
Першим порушником виявився 17-річний хлопець, який керував мотициклом. Він перевищив швидкість. Під час спілкування з юнаком поліцейські помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Підозри підтвердила перевірка за допомогою "Драгера". Результат виявився позитивний – 0,35 проміле.
Поки поліцейські проводили бесіду з хлопцем, на горизонті з’явився інший порушник. Opel Omega на великій швидкості вилетів з повороту, протаранивши мотоцикл та службовий автомобіль поліцейських.
За кермом перебував 38-річний чоловік. Як виявилося, він був у стані алкогольного сп’яніння. "Драгер" показав 2,8 проміле, що у 14 разів перевищує норму.
Правоохоронці склали на нього два адміністративні порушення за фактом керування особою в стані алкогольного сп’яніння та порушення ПДР, що призвело до ДТП. А на юнака, окрім протоколу за керування транспортним засобом у стані сп'яніння, скалали також протоколи за керування незареєстрованим транспортним засобом без відповідних документів.
Водій-невдаха "влетів" до рук поліції: відео
ДТП в Україні: що відомо
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