ДТП сталася в селі Козацьке, що на Звенигородщині. Під час патрулювання правоохоронці зафіксували одразу два випадки порушення правил дорожнього руху.

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Прямо до рук поліції

Першим порушником виявився 17-річний хлопець, який керував мотициклом. Він перевищив швидкість. Під час спілкування з юнаком поліцейські помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Підозри підтвердила перевірка за допомогою "Драгера". Результат виявився позитивний – 0,35 проміле.

Поки поліцейські проводили бесіду з хлопцем, на горизонті з’явився інший порушник. Opel Omega на великій швидкості вилетів з повороту, протаранивши мотоцикл та службовий автомобіль поліцейських.

За кермом перебував 38-річний чоловік. Як виявилося, він був у стані алкогольного сп’яніння. "Драгер" показав 2,8 проміле, що у 14 разів перевищує норму.

Правоохоронці склали на нього два адміністративні порушення за фактом керування особою в стані алкогольного сп’яніння та порушення ПДР, що призвело до ДТП. А на юнака, окрім протоколу за керування транспортним засобом у стані сп'яніння, скалали також протоколи за керування незареєстрованим транспортним засобом без відповідних документів.

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