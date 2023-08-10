Трагедія сталася близько 13:20. Наразі встановлюють обставини та причини аварії.

Зверніть увагу "Я втратив найдорожче в житті": щемливе прощання нареченого українки, котра загинула в Туреччині

Внаслідок зіткнення швидкої та легкового автомобіля загинули 3 людей. Відомо, що один з загиблих – медичний працівник.

На автодорозі Н-24 "Благовіщенське – Миколаїв" неподалік села Михайлівка сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та автомобіля швидкої медичної допомоги. Внаслідок зіткнення транспортних засобів загинули водії автівок та пасажир-медпрацівник,

– мовиться у повідомленні.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблих. Вічна пам'ять.

Моторошна ДТП на Закарпатті

У селі Велика Копаня на Берегівщині у серпні 2023 року сталася моторошна ДТП. На жаль, загинула жінка та 2-річна дитина. Окрім того, внаслідок інциденту повідомили про ще 3 постраждалих. Зокрема, медики борються за життя 8-річної дівчинки. Вже вдалося встановити, що винуватець аварії був у нетверезому стані.

На місці ДТП працювали: