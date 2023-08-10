ДТП произошло в селе Казацкое на Звенигородщине. Во время патрулирования стражи порядка зафиксировали сразу два случая нарушения правил дорожного движения.

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Прямо в руки полиции

Первым нарушителем оказался 17-летний парень, управлявший мотициклом. Он превысил скорость. Во время общения с молодым человеком полицейские заметили у него признаки алкогольного опьянения. Подозрения подтвердила проверка с помощью "Драгера". Результат оказался положительным – 0,35 промилле.

Пока полицейские проводили беседу с юношей, на горизонте появился другой нарушитель. Opel Omega на большой скорости вылетел с поворота, протаранив мотоцикл и служебный полицейский автомобиль.

За рулем находился 38-летний мужчина. Как оказалось, он находился в состоянии алкогольного опьянения. "Драгер" показал 2,8 промилле, что в 14 раз превышает норму.

Правоохранители составили на него два административных нарушения по факту управления лицом в состоянии алкогольного опьянения и нарушение ПДД, что привело к ДТП. А на юношу, кроме протокола за управление транспортным средством в состоянии опьянения, составили также протоколы за управление незарегистрированным транспортным средством без соответствующих документов.

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