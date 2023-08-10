ДТП произошло в селе Казацкое на Звенигородщине. Во время патрулирования стражи порядка зафиксировали сразу два случая нарушения правил дорожного движения.
Смотрите также Важная работа, – Андрей Хливнюк признался, чувствует ли вину из-за выездов за границу
Прямо в руки полиции
Первым нарушителем оказался 17-летний парень, управлявший мотициклом. Он превысил скорость. Во время общения с молодым человеком полицейские заметили у него признаки алкогольного опьянения. Подозрения подтвердила проверка с помощью "Драгера". Результат оказался положительным – 0,35 промилле.
Пока полицейские проводили беседу с юношей, на горизонте появился другой нарушитель. Opel Omega на большой скорости вылетел с поворота, протаранив мотоцикл и служебный полицейский автомобиль.
За рулем находился 38-летний мужчина. Как оказалось, он находился в состоянии алкогольного опьянения. "Драгер" показал 2,8 промилле, что в 14 раз превышает норму.
Правоохранители составили на него два административных нарушения по факту управления лицом в состоянии алкогольного опьянения и нарушение ПДД, что привело к ДТП. А на юношу, кроме протокола за управление транспортным средством в состоянии опьянения, составили также протоколы за управление незарегистрированным транспортным средством без соответствующих документов.
Водитель-неудачник "влетел" в руки полиции: видео
ДТП в Украине: что известно
- 10 августа около 13:20 в Николаевской области неподалеку села Михайловка произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автомобиля скорой медицинской помощи. В результате столкновения погибли водители автомобилей и пассажир-медработник.
- В Ивано-Франковской области суд вынес приговор директору Надворнянского лесхоза, который сбил 9-летнюю девочку и бросил умирать.
- В Закарпатье произошло ужасное ДТП с участием автомобиля Mercedes Benz. Сначала он наехал на 33-летнюю женщину с 8-летним ребенком, шедшим по обочине, а затем столкнулся с автомобилем марки Volkswagen Golf. В нем находились 21-летний водитель, его 20-летняя жена и 2-летний сын. В результате аварии погибли 33-летняя женщина, которая двигалась по обочине, и 2-летний ребенок, сидевший в авто.