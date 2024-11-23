Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний телеграм-канал патрульної поліції Одеської області.

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Що відомо про ДТП з поліцейським в Одеській області

У патрульній поліції зазначили, що 17 листопада в Одесі на розі вулиць Миколи Лисенка та Олексія Вадатурського сталась ДТП з потерпілими за участі авто Mitsubishi та Suzuki.



Так, водій авто Mitsubishi рухався вулицею Олексія Вадатурського в напрямку вулиці Іцхака Рабіна та не надав перевагу в русі автомобілю Suzuki, внаслідок чого сталось зіткнення.

Пасажиром авто Suzuki дійсно був заступник начальника управління, який зазнав травми. Також травмувалась його дружина, яка власне й керувала автомобілем,

– наголосили правоохоронці.

Поліцейські також зазначили, що саме водій авто Mitsubishi перебував у стані алкогольного сп'яніння. Водійка Suzuki за висновком лікарів була твереза.



"Обставини та деталі цієї ДТП підтверджують також слова очевидців, які перебували поряд з місцем пригоди", – мовиться у дописі.

У патрульній поліції також підкреслили, що оформленням аварії займалася слідчо-оперативна група, наразі слідство ще триває.

Правоохоронці також закликали не поширювати недостовірну інформацію та довіряти перевіреним офіційним джерелам.