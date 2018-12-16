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      Падіння Су-27 на Житомирщині: у ЗСУ запевняють, що винищувач був новим, а пілот – досвідченим

      868 Читать новость на русском
      Су-27
      Су-27 / Ілюстративне фото

      Су-27, який 15 грудня розбився на Житомирщині, є одним із найновіших винищувачів цього типу, що є на озброєнні повітряних сил ЗСУ. У той же час пілот Олександр Фоменко, який загинув на місці катастрофи, був підготовлений до виконання завдань та добре знав цей літак.

      Про це інформують у командуванні повітряних сил ЗС України.

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      Політ тривав близько 30 хвилин. Пілот виконував вправи з курсу бойової підготовки на пілотаж у складних метеорологічних умовах, відпрацьовував вправи, притаманні для винищувальної авіації, такі як навчальні повітряні бої та інші. Літак розбився при заході на посадку між дальнім та переднім приводом аеродрому Озерне,
      – йдеться у повідомленні.

      Так, у повітряних силах зазначають, що льотчик був підготовлений до виконання завдань в таких умовах, а Су-27 є одним із найновіших літальних апаратів цього типу, що є на озброєнні ЗС України.

      Зазначається, що у 2016 році літак пройшов середній ремонт на державних авіаційно-ремонтних підприємствах. Зокрема, капітальний ремонт пройшли авіаційні двигуни. Протягом експлуатації Су-27 здійснив 824 посадки, а у небі провів 479 годин.

      "Літак надійшов на озброєння і почав виконувати завдання майже одночасно із загиблим пілотом. Льотчик добре знав цю машину. Наразі усі обставини трагічної події з’ясовуються. На місці катастрофи працює широке коло профільних фахівців", – додають у повітряних силах.

      Нагадаємо, 15 грудня під час військових навчань у Житомирській області розбився багатоцільовий винищувач Су-27, внаслідок чого загинув досвідчений військовий пілот Олександр Фоменко.

      Винищувач розбився під час заходу на посадку.

      Теги: Новини України Аварії та ДТП авіація Збройні сили України Новини Житомира Жертви Впав літак Су-27
      Джерело: 24 Канал
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