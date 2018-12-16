10:21
16 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін попався. Не зразковий батько
      Вєсті Кремля
      18:03, 15 грудня
      Вєсті. UA. Жир: Здійснення бажань Насірова. Прибулець радикал
      Вєсті.UA
      18:18, 15 грудня
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, 14 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      У Португалії розбився гвинтокрил "швидкої", є жертви

      141 Читать новость на русском
      У Португалії розбився медичний вертоліт (ілюстрація)
      У Португалії розбився медичний вертоліт (ілюстрація) / worldnewsport.com

      У неділю, 16 грудня, у португальському місті Порто розбився вертоліт швидкої допомоги. Всі четверо людей, які перебували на борту, загинули.

      Серед них – 76-річний пацієнт, медсестра, доктор і пілот, пише The New York Times

      Читайте також:  У Лісабоні трамвай зійшов з рейок і влетів у будівлю, багато постраждалих: фото

      Гвинтокрил розбився у горах Серра-де-Піаш у муніципалітеті Валонгу. До його пошуку залучили 200 рятувальників. 

      "Близько 1:30 (за місцевим часом – 24 канал) був виявлений вертоліт невідкладної медичної допомоги, який значився зниклим. На жаль, чотири людини загинули", – зазначили у Національному інституті невідкладної допомоги країни. 


      У Португалії розбився медичний вертоліт

      Припускають, що аварія могла статися через несприятливі погодні умови, проте наразі офіційної причини авіакатастрофи не називають. 


      У Португалії розбився медичний вертоліт

      Теги: Жертви Португалія авіація
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      14 грудня , 15:05 Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      Євгенія Мазур 1
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      У ЄС вирішили, що робити з нелегалами
       13 травня 2015 , 18:51
      Протести в Парижі: поліція застосувала газ проти демонстрантів, на вулиці вивели БТРи
       8 грудня , 13:05
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук