У Португалії розбився гвинтокрил "швидкої", є жертви

У неділю, 16 грудня, у португальському місті Порто розбився вертоліт швидкої допомоги. Всі четверо людей, які перебували на борту, загинули.

Серед них – 76-річний пацієнт, медсестра, доктор і пілот, пише The New York Times.

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Гвинтокрил розбився у горах Серра-де-Піаш у муніципалітеті Валонгу. До його пошуку залучили 200 рятувальників.

"Близько 1:30 (за місцевим часом – 24 канал) був виявлений вертоліт невідкладної медичної допомоги, який значився зниклим. На жаль, чотири людини загинули", – зазначили у Національному інституті невідкладної допомоги країни.



У Португалії розбився медичний вертоліт

Припускають, що аварія могла статися через несприятливі погодні умови, проте наразі офіційної причини авіакатастрофи не називають.



У Португалії розбився медичний вертоліт