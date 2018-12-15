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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ТОМОС ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ТОМОС ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      У Лісабоні трамвай зійшов з рейок і влетів у будівлю, багато постраждалих: фото

      180 Читать новость на русском
      У Лісабоні перекинувся трамвай
      У Лісабоні перекинувся трамвай / independent.co.uk

      У португальській столиці Лісабоні ввечері 14 грудня трамвай при гальмуванні зіскочив з рейок і врізався у будівлю.

      Трамвай внаслідок аварії перекинувся, пише The Independent

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      28 людей постраждали, серед них двоє дітей з Великої Британії. 26 осіб госпіталізували. 

      За словами місцевих чиновників, трамвай злетів з рейок, коли з'їжджав з крутого пагорба. 

       

      Теги: Транспорт Португалія Аварії та ДТП
      Джерело: 24 Канал
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