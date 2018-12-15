У Лісабоні трамвай зійшов з рейок і влетів у будівлю, багато постраждалих: фото
У португальській столиці Лісабоні ввечері 14 грудня трамвай при гальмуванні зіскочив з рейок і врізався у будівлю.
Трамвай внаслідок аварії перекинувся, пише The Independent.
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28 людей постраждали, серед них двоє дітей з Великої Британії. 26 осіб госпіталізували.
За словами місцевих чиновників, трамвай злетів з рейок, коли з'їжджав з крутого пагорба.
Джерело: 24 Канал
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