В Португалии разбился вертолет "скорой", есть жертвы

В воскресенье, 16 декабря, в португальском городе Порто разбился вертолет скорой помощи. Все четыре человека, находившиеся на борту, погибли.

Среди них – 76-летний пациент, медсестра, доктор и пилот, пишет The New York Times.

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Вертолет разбился в горах Серра-де-Пиаш в муниципалитете Валонгу. К его поиску привлекли 200 спасателей.

"Около 1:30 (по местному времени – 24 канал) был обнаружен вертолет неотложной медицинской помощи, который числился пропавшим. К сожалению, четыре человека погибли", – отметили в Национальном институте неотложной помощи страны.



В Португалии разбился медицинский вертолет

Предполагается, что авария могла произойти из-за неблагоприятных погодных условий, однако пока официальной причины авиакатастрофы не называют.



В Португалии разбился медицинский вертолет