Падение Су-27 на Житомирщине: появились фото катастрофы истребителя

Появились фотографии катастрофы многоцелевого истребителя Су-27, который разбился 15 декабря во время военных учений на Житомирщине. В катастрофе погиб опытный военный пилот Александр Фоменко.

Фотографии опубликовало голландское авиационное издание Scramble в Facebook.

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Scramble magazine – издание Голландского авиационного общества. Там не уточняют, откуда получили фотографии.



Катастрофа СУ-27/ Источник: Facebook-страница Scramblemagazine

"Scramble были предоставлены фотографии страшной катастрофы Су-27 в Украине, в которой погиб пилот. На снимке Су-27, бортовой номер 55, серийный номер 36911021308 с 831 тактической авиационной бригады, находится в поле рядом с аэропортом Озерное", – говорится в заметке.

К слову, в командовании ВВС ВС Украины сообщили, что Су-27, который 15 декабря разбился на Житомирщине, является одним из самых новых истребителей этого типа, находящихся на вооружении ВВС ВСУ. В то же время пилот Александр Фоменко, который погиб на месте катастрофы, был подготовлен к выполнению задач и хорошо знал этот самолет.