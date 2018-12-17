Lion Air возобновит поиски жертв крушения самолета Boeing 737 и его черного ящика

Авиакомпания Lion Air возобновит поиски останков 64 жертв крушения Boeing 737 Max 8, произошедшей 29 октября в Яванском море в Индонезии, а также бортового самописца авиалайнера.

Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

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Lion Air наймет корабль оснащенный передовой техникой на борту для поиска останков жертв. Параллельно будет проводиться поиск бортового самописца,

– заявил представитель компании.

Отмечается, что поиск будет проводиться по координатам где зафиксирована авария лайнера, и продлится 10 дней.

Руководитель национального Агентства по поиску и спасению Мохаммад Саюги 10 ноября информировал, что спасатели завершили операцию по поиску жертв крушения самолета авиакомпании Lion Air. Решение о ее возобновлении было принято в ответ на просьбы родственников погибших пассажиров.

Ранее 24 Канал сообщал, что семья одного из пассажиров самолета авиакомпании Lion Air, который потерпел крушение в Яванском море у берегов Индонезии, подала иск против компании Boeing.

Напомним, 29 октября потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 компании Lion Air: он упал в море близ западного побережья острова Ява. Самолет совершал рейс из столицы страны Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка. Воздушное судно исчезло с радаров примерно через 10 минут после вылета из столичного аэропорта. На борту находились 189 человек, из которых 8 членов экипажа. В катастрофе самолета в Индонезии не выжил никто.

Смотрите видео о крушении самолета Boeing 737 в Индонезии