20:32
17 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Скотчетерапия в России. Суворость Челябинска
      Вєсті Кремля
      19:05, 15 декабря
      Вести.UA: новый "бюджетный" отдых Луценко. Расследование Ляшко
      Вєсті.UA
      19:54, сегодня
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, 14 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Запрещенное кино
      Згадати все
      14:28, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Lion Air возобновит поиски жертв крушения самолета Boeing 737 и его черного ящика

      34 Читати новину українською
      Boeing 737 Max
      Boeing 737 Max / Фото из открытых источников

      Авиакомпания Lion Air возобновит поиски останков 64 жертв крушения Boeing 737 Max 8, произошедшей 29 октября в Яванском море в Индонезии, а также бортового самописца авиалайнера.

      Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

      Читайте также: Падение Су-27 на Житомирщине: появились фото катастрофы истребителя

      Lion Air наймет корабль оснащенный передовой техникой на борту для поиска останков жертв. Параллельно будет проводиться поиск бортового самописца,
      – заявил представитель компании.

      Отмечается, что поиск будет проводиться по координатам где зафиксирована авария лайнера, и продлится 10 дней.

      Руководитель национального Агентства по поиску и спасению Мохаммад Саюги 10 ноября информировал, что спасатели завершили операцию по поиску жертв крушения самолета авиакомпании Lion Air. Решение о ее возобновлении было принято в ответ на просьбы родственников погибших пассажиров.

      Ранее 24 Канал сообщал, что семья одного из пассажиров самолета авиакомпании Lion Air, который потерпел крушение в Яванском море у берегов Индонезии, подала иск против компании Boeing.

      Напомним, 29 октября потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 компании Lion Air: он упал в море близ западного побережья острова Ява. Самолет совершал рейс из столицы страны Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка. Воздушное судно исчезло с радаров примерно через 10 минут после вылета из столичного аэропорта. На борту находились 189 человек, из которых 8 членов экипажа. В катастрофе самолета в Индонезии не выжил никто.

      Смотрите видео о крушении самолета Boeing 737 в Индонезии

       

      Теги: Индонезия Катастрофа самолета Boeing 737 в Индонезии авиация
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Исполняется 100 лет со времени гибели "Титаника"
       14 апреля 2012 , 07:23 1
      В Словакии разбился украинский вертолет: есть жертвы
       13 ноября 2015 , 16:04
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук