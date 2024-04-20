На этот раз враг применил для ударов как баллистические, так и авиационные ракеты. Также в украинском небе были и вражеские разведывательные дроны.

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Воздушные силы уничтожили большинство вражеских ракет

В Воздушных силах рассказали, что в ночь на 20 апреля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину тремя баллистическими ракетами "Искандер-М", двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области России, а также двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69 из акватории Черного моря.

Средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69,

– отметили военные.

Также Воздушные силы отметили, что на Южном направлении военные уничтожили три разведывательных беспилотника. В частности, это были – два "Орлан-10" и один "Суперкам".



Работа Воздушных сил за ночь 20 апреля / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Командующий Воздушных сил, генерал Николай Олещук, поблагодарил наших защитников неба за боевую работу.

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