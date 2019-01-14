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      Дайверы нашли второй черный ящик индонезийского лайнера Lion Air

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      Найден второй черный ящик лайнера Boeing 737 MAX
      Найден второй черный ящик лайнера Boeing 737 MAX / thestar

      Поисковая группа дайверов нашла второй черный ящик с борта индонезийского лайнера Boeing 737 MAX компании Lion Air в катастрофе которого погибло 189 человек.

      Об этом сообщило издание The Star.

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      Ранее 24 Канал сообщал о том, что 17 декабря авиакомпания Lion Air возобновила поиски останков 64 жертв крушения Boeing 737 Max 8, произошедшей 29 октября в Яванском море в Индонезии, а также бортового самописца авиалайнера.

      Арба Агунг, глава информационной службы Первого флота сообщил, что команда службы отправлялась на место катастрофы, чтобы получить бортовой самописец. Сначала специалисты очистят грязь вокруг него, а затем обнародуют данные, хранящиеся на ящике.

      В национальном комитете по транспортной безопасности сообщили: батарея прибора прослужила 73 дня после аварии 29 октября, то есть до 10 января, после этого он прекратил подавать сигнал геолокации. В ведомстве считают, что обнародованная информация с бортового самописца поможет в расследовании инцидента.

      Напомним, 29 октября потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 компании Lion Air: он упал в море у западного побережья острова Ява. Самолет совершал рейс из столицы страны Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка. Воздушное судно исчезло с радаров примерно через 10 минут после вылета из столичного аэропорта. На борту находилось 189 человек, из которых 8 членов экипажа. В катастрофе самолета в Индонезии не выжил никто.

      Смотрите видео о катастрофе самолета Boeing 737 в Индонезии

       

      Теги: авиация Катастрофа самолета Boeing 737 в Индонезии
      Источник: 24 Канал
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