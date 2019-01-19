Зіткнення винищувачів у Росії: пошуки одного пілота продовжуються

У Росії на місці зіткнення двох винищувачів Су-34 над Японським морем загинули двоє пілотів. Ще одного льотчика знайшли живим.

Про це інформують росЗМІ з посиланням на Міноборони РФ.

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Раніше 24 канал писав про те, що у Росії врятували двох льотчиків винищувача-бомбардувальника Су-34, який вранці 18 січня зіткнувся з іншим винищувачем в Японському морі. Щоправда, інформацію про другого врятованого пілота у Росії згодом спростували.

Так, на цей момент відомо про двох загиблих та одного врятованого льотчика, ще одну людину досі розшукують.

Тіло одного із загиблих льотчиків виявили у Татарській протоці, що пролягає між Японським і Охотським морем. Загиблим виявився штурман винищувача. Тіло пілота плавало на індивідуальному рятувальному плоті. Тіло ще одного льотчика знайшли у воді, його підняли на борт рятувального корабля.

Живим був знайдений один зі штурманів. Його врятували і доставили на аеродром Східного військового округу. Загрози життю пілота немає.

Наразі невідома доля четвертого пілота: до пошукової операції задіяли вертольоти Мі-8, три літаки і п'ять кораблів.