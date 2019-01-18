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      Зіткнення винищувачів у Росії: з'явилась інформація про пілотів

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      У Росії врятували пілотів Су-34, які зіткнулися над морем
      У Росії врятували пілотів Су-34, які зіткнулися над морем / Фото з відкритих джерел

      У Росії врятували двох льотчиків винищувача-бомбардувальника Су-34, який вранці 18 січня зіткнувся з іншим винищувачем в Японському морі.

      Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Міноборони Росії.

      Читайте також: У Росії розбився вертоліт: фото і відео з місця катастрофи

      Після зіткнення, один з бомбардувальників впав у море, а його екіпаж катапультувався. Інший літак Су-34 з одним працюючим двигуном повернувся на базу.

      Льотчика винищувача, що зазнав катастрофи, знайшли в морі за 44 кілометри від берега. Згодом, рятувальники знайшли другого пілота.

      Вертолітники Східного військового округу виявили другого пілота. З першого заходу екіпаж вертольота завис над індивідуальним рятувальним плотом, і льотчик був піднятий на борт. Його стан задовільний,
      – розповіли у Міноборони РФ.

      Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що у Росії на Далекому Сході 18 січня під час польотів у повітрі зіткнулися два винищувачі-бомбардувальники Су-34. Аварія трапилася під час польотів над Татарською протокою в Хабаровському краї.

      Теги: авіація Новини Росії Катастрофа
      Джерело: 24 Канал
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