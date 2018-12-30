У Росії розбився вертоліт: фото і відео з місця катастрофи
У неділю, 30 грудня, у російському місті Улан-Уде розбився приватний вертоліт. В катастрофі загинули всі 4 людини, що перебували на борту.
Про це повідомляє прес-служба главку МНС Росії по Бурятії.
Рятувальники загасили пожежу вертольота, яка спалахнула після аварії. На місці працює психолог.
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За даними російських ЗМІ, вертоліт належав місцевому бізнесмену, директору ТРЦ Peoples Park Сергію Рогову. Чи перебував він на борту – наразі невідомо.
Причини падіння вертольота теж залишаються невідомими. На місці працюють правоохоронці.
Джерело: 24 канал
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