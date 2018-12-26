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      У США впав літак на житлові будинки: є жертви – фото і відео

      1294 Читать новость на русском
      У США впав літак на житлові будинки: є жертви – фото і відео
      У США впав літак на житлові будинки: є жертви – фото і відео / cnn.com

      У вівторок, 25 грудня, у місті Су-Фолс у штаті Південна Дакота літак впав між двома житловими будинками. Унаслідок чого загинула щонайменше одна людина — вона перебувала в літаку.

      Про це повідомляє CNN.

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      Відомо, що літак впав близько 17:00 за місцевим часом. Більше того, унаслідок авіакатастрофи пошкоджені чотири будинки.

      сша впав літак житлові будинки жертви
      У США впав літак на житлові будинки: одна людина загинула//Фото: CNN

      Два з них зазнали серйозних ушкоджень. Влада міста зв'язалася з Червоним Хрестом щоб домовитися про можливий тимчасовий притулок для сімей цих двох будинків, –
      повідомив Ріган Сміт представник міської адміністрації, відповідальний за ліквідацію надзвичайних ситуацій.

      Він не уточнив, який саме літак зазнав аварії, та додав, що є ризик збільшення кількості жертв. На місці працюють рятувальники.

      Дивіться відео як впав літак на житлові будинки у США

      До слова, у ніч проти 26 грудня на північ від сицилійської Катанії стався землетрус магнітудою 4,8. Його епіцентр був на глибині лише 1 кілометра.

      Теги: Новини США Жертви Аварії та ДТП авіація
      Джерело: 24 Канал
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