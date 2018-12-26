У США впав літак на житлові будинки: є жертви – фото і відео

У вівторок, 25 грудня, у місті Су-Фолс у штаті Південна Дакота літак впав між двома житловими будинками. Унаслідок чого загинула щонайменше одна людина — вона перебувала в літаку.

Про це повідомляє CNN.

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Відомо, що літак впав близько 17:00 за місцевим часом. Більше того, унаслідок авіакатастрофи пошкоджені чотири будинки.



У США впав літак на житлові будинки: одна людина загинула//Фото: CNN

Два з них зазнали серйозних ушкоджень. Влада міста зв'язалася з Червоним Хрестом щоб домовитися про можливий тимчасовий притулок для сімей цих двох будинків, –

повідомив Ріган Сміт представник міської адміністрації, відповідальний за ліквідацію надзвичайних ситуацій.

Він не уточнив, який саме літак зазнав аварії, та додав, що є ризик збільшення кількості жертв. На місці працюють рятувальники.

Дивіться відео як впав літак на житлові будинки у США

До слова, у ніч проти 26 грудня на північ від сицилійської Катанії стався землетрус магнітудою 4,8. Його епіцентр був на глибині лише 1 кілометра.