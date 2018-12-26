У Британії запропонували тестувати пілотів літаків на сонливість

Британська асоціація пілотів авіакомпаній, яка представляє понад 10 000 британських пілотів, попередила політиків, що сонливість пілотів є найбільшою загрозою безпеці пасажирів літаків

Про це повідомило видання The Telegraph.

Читайте також: У жахливій авіакатастрофі у США загинула губернаторка з чоловіком: фото

Профспілка заявила, що хоче, щоб авіакомпанії використовували комп'ютерні програми для оцінки рівнів втоми пілотів на основі переліку польотів, який створюється за кілька тижнів до виконання ними своїх обов'язків.

Тривалий робочий час і регулярний перетин різних часових поясів сприяють сильній втомі в кабінах літаків. Відповідно до правил, встановлених Європейським агентством з авіаційних стандартів, яке регулює робочий час, пілоти, які заявляють, що вони дуже втомилися, не повинні виходити на рейс.

Проте, стверджується, що вони їх відправляють в рейс, оскільки побоюються штрафів або навіть звільнення, якщо вони повідомлять, що дуже втомилися, щоб працювати.

BALPA запропонувала авіакомпаніям використовувати комп'ютерну модель, засновану на Каролінській шкалі сонливості. Вона оцінює втому людини від 1, що класифікуються як надзвичайно пильний, до 9, реєстрованого як дуже сонний. Профспілка запропонувала, щоб нікому з пілотів не дозволяли літати, якщо при тестуванні було встановлено, що його стан за шкалою знаходиться на рівні 8 (сонне) або вище.

Читайте також: Українська авіакомпанія знову потрапила у скандал: понад 170 туристів застрягли у "Борисполі"

Доктор Роб Хантер, глава відділу безпеки польотів BALPA, повідомив, що пілоти ризикують заснути в польоті, якщо робочі навантаження не будуть розподілятися більш ефективно.

Авіакомпанії, в тому числі British Airways, easyJet і Virgin Atlantic, заявили, що вони відповідають усім вимогам безпеки і стандартам EASA