В Британии предложили тестировать пилотов самолетов на сонливость

Британская ассоциация пилотов авиакомпаний, которая представляет более 10 000 британских пилотов, предупредила о том, что сонливость пилотов является самой большой угрозой безопасности пассажиров самолетов

Об этом сообщило издание The Telegraph.

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Профсоюз заявил, что хочет, чтобы авиакомпании использовали компьютерные программы для оценки уровней усталости пилотов на основе перечня полетов, который создается за несколько недель до выполнения ими своих обязанностей.

Долгое рабочее время и регулярный пересечение различных часовых поясов способствуют сильной усталости в кабинах самолетов. Согласно правилам, установленным Европейским агентством по авиационным стандартам, регулирующего рабочее время, пилоты, которые заявляют, что они очень устали, не должны выходить на рейс.

Однако, утверждается, что они отправляются в рейс, поскольку опасаются штрафов или даже увольнения, если они сообщат, что очень устали, чтобы работать.

BALPA предложила авиакомпаниям использовать компьютерную модель, основанную на Каролинской шкале сонливости. Она оценивает усталость человека от 1, классифицируемых как чрезвычайно пристальный, до 9, регистрируемого как очень сонный. Профсоюз предложил, чтобы никому из пилотов не позволяли летать, если при тестировании было установлено, что его состояние по шкале находится на уровне 8 (сонное) или выше.

Доктор Роб Хантер, глава отдела безопасности полетов BALPA, сообщил, что пилоты рискуют заснуть в полете, если рабочие нагрузки не будут распределяться более эффективно.

Авиакомпании, в том числе British Airways, easyJet и Virgin Atlantic заявили, что они соответствуют всем требованиям безопасности и стандартам EASA