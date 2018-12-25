В ужасной авиакатастрофе в США погибла губернатор с мужем: фото
В понедельник, 24 декабря, в Мексике губернатор штата Пуэбло, которая только в середине декабря заняла эту должность, вместе с мужем погибла вовремя аварии вертолета.
Об этом говорится на сайте ВВС.Украина.
Читайте также: Самолет Ан-26 с россиянами на борту разбился в Демократической Республике Конго: много погибших
Как отмечается, вертолет, в котором летели губернатор штата Пуэбло Марта Эрика Алонсо и сенатор Рафаэль Морено Валле разбился вскоре после взлета.
Марта Эрика Алонсо и Рафаэль Морено Валле
Чиновники предполагают, что вертолет, вероятно, разбился из-за внезапной технической неисправности.
Частный вертолет Agusta, который направлялся в Мехико, потерял связь с центром управления воздушным движением и разбился через 10 минут после взлета,
– заявил министр безопасности Мексики Альфонсо Дуразо.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что в стране проведут расследование для установления причины аварии.
В Мексике разбился вертолет с губернатор штата Пуэбло
Также известно, что погибли и два пилота. Пилотов идентифицировали как капитана Роберто Копа и первого помощника Марка Антонио Таверу. Считается, что на борту был и третий пассажир, но его имя не сообщается.
45-летняя госпожа Алонсо дала присягу 14 декабря как первая женщина-губернатор Пуэбло после выборов, результаты которых опротестовывали. А 50-летний господин Морено сам был губернатором штата Пуэбло в период 2011 и 2017 годов.