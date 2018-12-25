18:00
25 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЦУНАМИ В ИНДОНЕЗИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ВОЙНА В СИРИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Скрытый талант Кадырова. Благотворительность по-русски
      Вєсті Кремля
      21:16, 24 декабря
      Вести.UA: Скудная философия Ляшко. Хитрый план Луценко
      Вєсті.UA
      18:47, 24 декабря
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЦУНАМИ В ИНДОНЕЗИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ВОЙНА В СИРИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      В ужасной авиакатастрофе в США погибла губернатор с мужем: фото

      167 Читати новину українською
      В ужасной авиакатастрофе в США погибла губернатор с мужем
      В ужасной авиакатастрофе в США погибла губернатор с мужем / eluniversal

      В понедельник, 24 декабря, в Мексике губернатор штата Пуэбло, которая только в середине декабря заняла эту должность, вместе с мужем погибла вовремя аварии вертолета.

      Об этом говорится на сайте ВВС.Украина.

      Читайте также: Самолет Ан-26 с россиянами на борту разбился в Демократической Республике Конго: много погибших

      Как отмечается, вертолет, в котором летели губернатор штата Пуэбло Марта Эрика Алонсо и сенатор Рафаэль Морено Валле разбился вскоре после взлета.

      Марта Еріка Алонсо та Рафаель Морено Валле
      Марта Эрика Алонсо и Рафаэль Морено Валле

      Чиновники предполагают, что вертолет, вероятно, разбился из-за внезапной технической неисправности.

      Частный вертолет Agusta, который направлялся в Мехико, потерял связь с центром управления воздушным движением и разбился через 10 минут после взлета,
      – заявил министр безопасности Мексики Альфонсо Дуразо.

      Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что в стране проведут расследование для установления причины аварии.

      У Мексиці розбився вертоліт з губернаторкою штату Пуебло
      В Мексике разбился вертолет с губернатор штата Пуэбло

      Также известно, что погибли и два пилота. Пилотов идентифицировали как капитана Роберто Копа и первого помощника Марка Антонио Таверу. Считается, что на борту был и третий пассажир, но его имя не сообщается.

      45-летняя госпожа Алонсо дала присягу 14 декабря как первая женщина-губернатор Пуэбло после выборов, результаты которых опротестовывали. А 50-летний господин Морено сам был губернатором штата Пуэбло в период 2011 и 2017 годов.

      Теги: Новости политики Новости США Мексика Катастрофа Жертвы Аварии и ДТП авиация
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Тысячи украинцев хотят отпраздновать зимние праздники в Египте: насколько там безопасно
       24 декабря , 10:36
      Очки дополненной реальности от Microsoft
       24 января 2015 , 08:26
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Стена США на границе с Мексикой: Трамп подписал важный приказ
       26 декабря , 00:40
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук