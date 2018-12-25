В ужасной авиакатастрофе в США погибла губернатор с мужем: фото

В понедельник, 24 декабря, в Мексике губернатор штата Пуэбло, которая только в середине декабря заняла эту должность, вместе с мужем погибла вовремя аварии вертолета.

Об этом говорится на сайте ВВС.Украина.

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Как отмечается, вертолет, в котором летели губернатор штата Пуэбло Марта Эрика Алонсо и сенатор Рафаэль Морено Валле разбился вскоре после взлета.



Марта Эрика Алонсо и Рафаэль Морено Валле

Чиновники предполагают, что вертолет, вероятно, разбился из-за внезапной технической неисправности.

Частный вертолет Agusta, который направлялся в Мехико, потерял связь с центром управления воздушным движением и разбился через 10 минут после взлета,

– заявил министр безопасности Мексики Альфонсо Дуразо.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что в стране проведут расследование для установления причины аварии.



В Мексике разбился вертолет с губернатор штата Пуэбло

Также известно, что погибли и два пилота. Пилотов идентифицировали как капитана Роберто Копа и первого помощника Марка Антонио Таверу. Считается, что на борту был и третий пассажир, но его имя не сообщается.

45-летняя госпожа Алонсо дала присягу 14 декабря как первая женщина-губернатор Пуэбло после выборов, результаты которых опротестовывали. А 50-летний господин Морено сам был губернатором штата Пуэбло в период 2011 и 2017 годов.