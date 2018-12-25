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      У жахливій авіакатастрофі у США загинула губернаторка з чоловіком: фото

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      У жахливій авіакатастрофі у США загинула губернаторка з чоловіком
      У жахливій авіакатастрофі у США загинула губернаторка з чоловіком / eluniversal

      У понеділок, 24 грудня, у Мексиці губернаторка штату Пуебло, яка лише у середині грудня обійняла цю посаду, разом з чоловіком загинула в аварії гелікоптера.

      Про це йдеться на сайті ВВС.Україна.

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      Як зазначається, гелікоптер, у якому летіли губернаторка штату Пуебло Марта Еріка Алонсо і сенатор Рафаель Морено Валле розбився незабаром після зльоту.

      Марта Еріка Алонсо та Рафаель Морено Валле
      Марта Еріка Алонсо та Рафаель Морено Валле

      Чиновники припускають, що вертоліт, ймовірно, розбився через раптову технічну несправність. 

      Приватний вертоліт Agusta, який прямував до Мехіко, втратив зв'язок з центром управління повітряним рухом і розбився через 10 хвилин після зльоту,
      – заявив міністр безпеки Мексики Альфонсо Дуразо.

      Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що в країні проведуть розслідування для встановлення причини аварії.

      У Мексиці розбився вертоліт з губернаторкою штату Пуебло
      У Мексиці розбився вертоліт з губернаторкою штату Пуебло

      Також відомо, що загинули і два пілоти. Пілотів ідентифікували як капітана Роберто Копа і першого помічника Марка Антоніо Таверу. Вважається, що на борту був і третій пасажир, але його ім'я не повідомляється.

      45-річна пані Алонсо склала присягу 14 грудня як перша жінка-губернатор Пуебло після виборів, результати яких опротестовували. А 50-річний пан Морено сам був губернатором штату Пуебло між 2011 і 2017 роками.

      Теги: Новини США Новини політики Мексика авіація Аварії та ДТП Жертви Катастрофа
      Джерело: 24 канал
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