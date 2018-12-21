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      Літак Ан-26 з росіянами на борту розбився у Демократичній Республіці Конго: багато загиблих

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      У Демократичній Республіці Конго впав вантажний літак АН-26: загинули 6 осіб, попередньо, усі – росіяни
      У Демократичній Республіці Конго впав вантажний літак АН-26: загинули 6 осіб, попередньо, усі – росіяни / Соцмережі

      У Демократичній Республіці Конго сталося падіння вантажного літака Ан-26 авіакомпанії Gomair, внаслідок чого шість осіб загинули: п’ять членів екіпажу та один пасажир. Попередньо, керували авіасудном росіяни.

      Як передає France Press, літак зафрахтувала Національна виборча комісія ДРК.

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      Також повідомляється, що судно зникло з радарів напередодні, 20 грудня, увечері, коли летіло до столиці країни Кіншаси. Розвозило воно матеріали для прийдешніх президентських виборів. Сам інцидент стався за 25 кілометрів від аеропорту Кіншаси.

      За словами посла Росії у Демократичній республіці Конго Олексія Сентебова, на борту літака за не підтвердженими поки даними перебували 23 людини, зокрема три члени екіпажу, що є громадянами Росії, передає ТАСС.

      "Доля трьох членів екіпажу вантажного літака є невідомою. Також з’ясовується інформація щодо імен і долі пілотів. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи", – додав дипломат.

      До слова, вибори президента у Конго перенесли на 30 грудня. Влада такий крок пояснює труднощами з логістикою та як міжетнічними сутичками, так і між протестувальниками та поліцією, внаслідок чого вже загинули 100 людей.

      Нагадаємо, 18 жовтня в Азовське море упав російський навчальний літак Л-39, в результаті чого два пілоти судна загинули. 

      Теги: Африка Новини Росії Катастрофа авіація
      Джерело: 24 Канал
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