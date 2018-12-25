Українська авіакомпанія знову потрапила у скандал: понад 170 туристів застрягли у "Борисполі"

В аеропорту "Бориспіль" понад 170 людей змушені чекати літак до єгипетської Хургади, який за розкладом повинен був вилетіти ще в третій годині ночі. Рейс переносили кілька разів.

Про це розповіла одна з пасажирок, яка виявилася заручницею ситуації, передає ТСН.

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Рейс переносили вже раз 5 – через погоду, через відсутність літака, тепер уже кажуть, що у пілота закінчився робочий день і змушені чекати нову команду,

– розповідає жінка.

За її словами, люди втомлені і дуже обурені. Спочатку їх тримали в одному з терміналів, проте о 7 годині ранку нагодували. Близько 8 години усіх пасажирів пустили в зону вильоту, там вон и перебувають досі.

"Люди на емоціях, тут повно дітей. Вони взяли в "заручники" представників компанії Bravo Airways, яка повинна була здійснити рейс. Їх не відпускають, ці представники чекають тут літак разом з нами", – додала вона.

До слова, Bravo Airways вже неодноразово потрапляла у скандали через затримки рейсів закордон. Так, у жовтні пасажири цієї авіакомпанії понад 10 годин очікували на рейс із "Борисполя" до Шарм-еш-Шейху.