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      Українська авіакомпанія знову потрапила у скандал: понад 170 туристів застрягли у "Борисполі"

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      170 туристів застрягли у "Борисполі", очікуючи рейс в Єгипет
      170 туристів застрягли у "Борисполі", очікуючи рейс в Єгипет / Фото з відкритих джерел

      В аеропорту "Бориспіль" понад 170 людей змушені чекати літак до єгипетської Хургади, який за розкладом повинен був вилетіти ще в третій годині ночі. Рейс переносили кілька разів.

      Про це розповіла одна з пасажирок, яка виявилася заручницею ситуації, передає ТСН.

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      Рейс переносили вже раз 5 – через погоду, через відсутність літака, тепер уже кажуть, що у пілота закінчився робочий день і змушені чекати нову команду,
      – розповідає жінка.

      За її словами, люди втомлені і дуже обурені. Спочатку їх тримали в одному з терміналів, проте о 7 годині ранку нагодували. Близько 8 години усіх пасажирів пустили в зону вильоту, там вон и перебувають досі.

      "Люди на емоціях, тут повно дітей. Вони взяли в "заручники" представників компанії Bravo Airways, яка повинна була здійснити рейс. Їх не відпускають, ці представники чекають тут літак разом з нами", – додала вона.

      До слова, Bravo Airways вже неодноразово потрапляла у скандали через затримки рейсів закордон. Так, у жовтні пасажири цієї авіакомпанії понад 10 годин очікували на рейс із "Борисполя" до Шарм-еш-Шейху.

      Теги: Новини України Новини Борисполя Транспорт авіація
      Джерело: 24 Канал
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