В США упал самолет на жилые дома: есть жертвы – фото и видео

Во вторник, 25 декабря, в городе Су-Фолс в штате Южная Дакота самолет упал между двумя жилыми домами. В результате чего погиб по меньшей мере один человек – он находился в самолете.

Об этом сообщает CNN.

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Известно, что самолет упал около 17:00 по местному времени. Более того, в результате авиакатастрофы повреждены четыре дома.



В США упал самолет на жилые дома: один человек погиб//Фото: CNN

Два из них получили серьезные повреждения. Власти города связались с Красным Крестом, чтобы договориться о возможном временном убежище для семей этих двух домов, –

сообщил Риган Смит, представитель городской администрации, ответственный за ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

Он не уточнил, какой именно самолет потерпел крушение, и добавил, что есть риск увеличения количества жертв. На месте работают спасатели.

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К слову, в ночь на 26 декабря к северу от сицилийской Катании произошло землетрясение магнитудой 4,8. Его эпицентр был на глубине лишь 1 километра.