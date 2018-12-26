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      Сицилию всколыхнуло землетрясение: жуткие фото последствий разрушений

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      Сицилию всколыхнуло землетрясение: жуткие фото последствий разрушений
      / ansa.it

      В ночь на 26 декабря к северу от сицилийской катании произошло землетрясение магнитудой 4,8. Его эпицентр был на глубине лишь 1 километра.

      Об этом сообщает ANSA.

      Читайте также: Количество погибших от цунами в Индонезии стремительно выросла

      Напомним, 24 декабря на Сицилии началось извержение вулкана Этна. Вулкан выбросил в небо облако пепла, затруднив видимость. Тогда извержение сопровождалось землетрясениями.


      Извержение вулкана Этна

      26 декабря вблизи Этны зафиксировали минимум 10 толчков, магнитудой не более 2-х. Однако один толчок имел магнитуду 3,3.


      Извержение вулкана Этна

      Тем не менее, землетрясение нанесло значительные разрушения жилому сектору на острове. В частности, власти решили закрыть часть трассы Катания – Мессина, которую разрушила стихия.


      Землетрясение на Сицилии

      Сейчас известно о четырех потерпевших, двух из них пришлось доставать из-под завалов собственных домов.


      Землетрясение на Сицилии

      К слову, в ночь на 23 декабря по Киеву Индонезию накрыло цунами. Специалисты предполагают, что стихию могло спровоцировать извержение вулкана Анак-Кракатау. Количество погибших постоянно растет, более тысячи человек пострадали и свыше 400 пропали без вести. Более 4,4 тысячи местных жителей вынуждены были покинуть свои дома из-за стихии. Более того, менее чем через 24 часа после смертоносного цунами, которое ударило по Индонезии, страну всколыхнуло землетрясение магнитудой 5. Это уже не первая стихия за последнюю неделю, поразившая эту азиатскую страну. В частности, 16 декабря на востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9. Также в тот же день на индонезийском острове Сулавеси проснулся один из крупнейших вулканов мира — Сопутан.

      Теги: Чрезвычайное происшествие Стихийный бедствия
      Источник: 24 Канал
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