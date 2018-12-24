На Сицилии началось извержение вулкана Этна: фото и видео
В понедельник, 24 декабря, на итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна.
Об этом сообщает AFP.
Вулкан выбросил в небо облако пепла, затруднив видимость. Извержение сопровождалось землетрясениями.
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Национальный институт геофизики и вулканологии Италии зафиксировал более 130 сейсмических толчков. Самый сильный из них достиг магнитуды 4,0.
Из-за плохой видимости власти частично закрыли воздушное пространство в районе вулкана.
Источник: 24 Канал
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