На Сицилии началось извержение вулкана Этна: фото и видео

Национальный институт геофизики и вулканологии Италии зафиксировал более 130 сейсмических толчков. Самый сильный из них достиг магнитуды 4,0.

Об этом сообщает AFP .

В понедельник, 24 декабря, на итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна.

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