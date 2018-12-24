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      На Сицилії почалося виверження вулкана Етна: фото і відео

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      Виверження вулкана Етна
      Виверження вулкана Етна / Фото з соціальних мереж

      У понеділок, 24 грудня, на італійському острові Сицилія почалося виверження вулкана Етна.

      Про це повідомляє AFP.

      Вулкан викинув у небо хмару попелу, ускладнивши видимість. Виверження супроводжувалося землетрусами.

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      Національний інститут геофізики і вулканології Італії зафіксував понад 130 сейсмічних поштовхів. Найсильніший з них досяг магнітуди 4,0.

      Через погану видимість влада частково закрила повітряний простір у районі вулкана.

       

      Теги: Виверження вулкану Стихійні лиха Надзвичайні ситуації Європа
      Джерело: 24 Канал
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