На Сицилії почалося виверження вулкана Етна: фото і відео

Eruption of #Etna volcano taking place in #Italy currently, Several #earthquakes were also identified within a few kilometres with a magnitude of 4 reached on the Richter scale. Report; Photo/ Source: Twitter _hairetikos_ #extremeweather #aviation pic.twitter.com/QKWGcOy4yp

Через погану видимість влада частково закрила повітряний простір у районі вулкана.

Національний інститут геофізики і вулканології Італії зафіксував понад 130 сейсмічних поштовхів. Найсильніший з них досяг магнітуди 4,0.

Про це повідомляє AFP .

У понеділок, 24 грудня, на італійському острові Сицилія почалося виверження вулкана Етна.

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