В России разбился вертолет: фото и видео с места катастрофы
В воскресенье, 30 декабря, в российском городе Улан-Удэ разбился частный вертолет. В катастрофе погибло все 4 человека, находившихся на борту.
Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС России по Бурятии.
Спасатели потушили пожар вертолета, который вспыхнул после аварии. На месте работает психолог.
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По данным российских СМИ, вертолет принадлежал местному бизнесмену, директору ТРЦ Peoples Park Сергею Рогову. Находился ли он на борту – пока неизвестно.
Причины падения вертолета тоже остаются неизвестными. На месте работают правоохранители.
Источник: 24 канал
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