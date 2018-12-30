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      В России разбился вертолет: фото и видео с места катастрофы

      71 Читати новину українською
      В России разбился вертолет
      В России разбился вертолет / Фото из социальных сетей

      В воскресенье, 30 декабря, в российском городе Улан-Удэ разбился частный вертолет. В катастрофе погибло все 4 человека, находившихся на борту.

      Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС России по Бурятии.

      Спасатели потушили пожар вертолета, который вспыхнул после аварии. На месте работает психолог.

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      По данным российских СМИ, вертолет принадлежал местному бизнесмену, директору ТРЦ Peoples Park Сергею Рогову. Находился ли он на борту – пока неизвестно.

      Причины падения вертолета тоже остаются неизвестными. На месте работают правоохранители.

       

      Теги: Новости России авиация Жертвы Аварии и ДТП Катастрофа
      Источник: 24 канал
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