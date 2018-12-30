В России разбился вертолет: фото и видео с места катастрофы

В воскресенье, 30 декабря, в российском городе Улан-Удэ разбился частный вертолет. В катастрофе погибло все 4 человека, находившихся на борту.

Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС России по Бурятии.

Спасатели потушили пожар вертолета, который вспыхнул после аварии. На месте работает психолог.

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По данным российских СМИ, вертолет принадлежал местному бизнесмену, директору ТРЦ Peoples Park Сергею Рогову. Находился ли он на борту – пока неизвестно.

Причины падения вертолета тоже остаются неизвестными. На месте работают правоохранители.

Крушение вертолета в Улан-Удэ pic.twitter.com/DsaOPKChu8 — Пятый канал Новости (@5tv) 30 декабря 2018 г.

В Улан-Удэ разбился частный вертолет, 4 человека погибли pic.twitter.com/UZNjaVKoOD — Виктория Галкина (@viktoriaq12) 30 декабря 2018 г.