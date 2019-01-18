У Росії зіткнулися два винищувачі

У Росії на Далекому Сході вранці 18 січня під час польотів у повітрі зіткнулися два винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на власні джерела.

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Два СУ-34 йшли з боку моря і зіткнулися в повітрі. Екіпаж одного літака катапультувався. Про долю обох екіпажів поки нічого невідомо,

– розповів співрозмовник агентства.

За його словами, зіткнення трапилося під час польотів над Татарською протокою в Хабаровському краї.

Інцидент трапився близько 9 ранку за київським часом.

Нагадаємо, 30 грудня у російському місті Улан-Уде розбився приватний вертоліт. В катастрофі загинули всі 4 людини, що перебували на борту.