В России столкнулись два истребителя
В России на Дальнем Востоке утром 18 января во время полетов в воздухе столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.
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Два СУ-34 шли со стороны моря и столкнулись в воздухе. Экипаж одного самолета катапультировался. О судьбе обоих экипажей пока ничего неизвестно,
– рассказал собеседник агентства.
По его словам, столкновение произошло во время полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае.
Инцидент произошел около 9 утра по киевскому времени.
Напомним, 30 декабря в российском городе Улан-Удэ разбился частный вертолет. В катастрофе погибли все 4 человека, находившиеся на борту.
Источник: 24 Канал
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