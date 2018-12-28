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      Истребители НАТО перехватили военные самолеты России над Балтийским морем

      31 Читати новину українською
      Истребители НАТО перехватили три военных самолета России над Балтийским морем
      Истребители НАТО перехватили три военных самолета России над Балтийским морем / kam.lt

      На прошлой неделе истребители НАТО, которые патрулируют воздушное пространство стран Балтии, дважды поднимались для идентификации и сопровождения военных самолетов Российской Федерации в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

      Об этом сообщает Министерство обороны Литвы.

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      Известно, что 17 декабря самолет НАТО перехватил два истребителя Су-27, которые летели с материковой части России в Калининград. Кроме того, у российских самолетов были выключены бортовые транспондеры. Также они не предоставили планы полета и не находились на радиосвязи с региональным центром управления воздушным движением.

      Еще один разведывательный самолет Ил-20 истребитель НАТО перехватил 20 декабря. Он тоже летел с материковой части Российской Федерации в Калининград, а его бортовой ретранслятор был выключен. Однако самолет имел заранее составленный план полета и его экипаж поддерживал радиосвязь с региональным центром управления воздушным движением.

      К слову, миссия НАТО по патрулированию воздушного движения в странах Балтии базируется на авиабазе Закняй возле города Шяуляй в Литве, а также на авиабазе Эмари в Эстонии.

      Ранее 24 канал сообщал, что экс-министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что странам НАТО нужно усилить практику авиационного патрулирования в Черном море.

      Теги: Новости политики авиация НАТО Новости России
      Источник: 24 канал
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