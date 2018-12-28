Истребители НАТО перехватили военные самолеты России над Балтийским морем

На прошлой неделе истребители НАТО, которые патрулируют воздушное пространство стран Балтии, дважды поднимались для идентификации и сопровождения военных самолетов Российской Федерации в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

Об этом сообщает Министерство обороны Литвы.

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Известно, что 17 декабря самолет НАТО перехватил два истребителя Су-27, которые летели с материковой части России в Калининград. Кроме того, у российских самолетов были выключены бортовые транспондеры. Также они не предоставили планы полета и не находились на радиосвязи с региональным центром управления воздушным движением.

Еще один разведывательный самолет Ил-20 истребитель НАТО перехватил 20 декабря. Он тоже летел с материковой части Российской Федерации в Калининград, а его бортовой ретранслятор был выключен. Однако самолет имел заранее составленный план полета и его экипаж поддерживал радиосвязь с региональным центром управления воздушным движением.

К слову, миссия НАТО по патрулированию воздушного движения в странах Балтии базируется на авиабазе Закняй возле города Шяуляй в Литве, а также на авиабазе Эмари в Эстонии.

Ранее 24 канал сообщал, что экс-министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что странам НАТО нужно усилить практику авиационного патрулирования в Черном море.