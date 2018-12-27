15:09
27 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Шальная императрица Поклонская. "Могучая" армия РФ
      Вєсті Кремля
      21:34, 26 декабря
      Вести.UA: Политика Зеленского. "Подарок" под елку от России
      Вєсті.UA
      19:23, 26 декабря
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ

      Власти России хотят переписать Конституцию под Путина – СМИ

      163 Читати новину українською
      Власти России хотят переписать Конституцию под Путина – СМИ
      Власти России хотят переписать Конституцию под Путина – СМИ / sud.ua

      В российской Госдуме появилась идея внести изменения в Конституцию на фоне попыток Кремля, несмотря на требования Основного закона, оставить Владимира Путина у власти и после окончания его нынешнего президентского срока в 2024 году.

      Об этом сообщает Bloomberg.

      Читайте также: СБУ поймала российского разведчика: чем занимался задержанный

      Известно, что с такой инициативой выступил спикер российского парламента Вячеслав Володин во время встречи с Путиным 25 декабря. Володин намекнул, что существующие нормы Конституции Российской Федерации утратили свою сущность и эффективность. Однако он не уточнил, о каких именно изменениях к документу говорится. Интересно, что президент России пока ничего не ответил на предложение.

      В обществе назрели вопросы, Уважаемый Владимир Владимирович. Это время, когда мы могли бы ответить на эти вопросы, не угрожая никаким принципиальным положениям. Закон, даже такой, как Основной закон, не является догмой,
      – сказал Володин на встрече.

      Глеб Павловский – политический аналитик и бывший кремлевский помощник прокомментировал такую инициативу парламента.

      Речь идет о передаче власти. Путин поощряет эту игру, делая неоднозначные намеки,
      – добавил он.

      Более того, другие аналитики также подтвердили изданию Bloomberg, что власть таким образом готовится к тому, чтобы Путин остался "за рулем" после 2024 года. Хотя известно, что российская Конституция запрещает нынешнему президенту РФ баллотироваться снова.

      Поскольку внимание к исходу срока Путина растет, то политические аналитики и правительственные инсайдеры уже не один месяц обсуждают возможность конституционных изменений.

      Общие настроения в российском обществе заключаются в том, что Путина, как гаранта этой системы, некем заменить,
      – сказал политолог Московского государственного института международных отношений Валерий Соловей.

      Кроме того, Соловей добавил, что ни один из потенциальных кандидатов не в состоянии поддерживать "священные связи" с народом. Таким образом, в качестве наилучшего варианта рассматривается изменение конфигурации правительства для того, чтобы Путин оставался центром принятия решений".

      Читайте также: Сколько россиян верят в войну и переворот в 2019 году: детали в цифрах

      Более того, аналитики считают, что среди гипотетических вариантов – сделать сейчас совещательный орган Государственный Совет РФ высшим руководящим органом в стране, и в его главе поставить Владимира Путина. Все же по мнению Соловея, при этом нового президента могут лишить многих полномочий.

      Политолог предполагает, что процесс внесения изменений в Конституцию РФ может начаться уже в 2020 году.

      Ранее 24 канал писал, что американский аналитик высказал предположение относительно того, что Путин будет делать в 2019 году. Он считает, что вооруженное вторжение в Украину с Юга и усиление давления на Беларусь – всего несколько дестабилизирующих шагов на мировой арене, к которым может прибегнуть президент России Владимир Путин.

      Теги: Новости политики Новости России Законодательство Владимир Путин
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Вбити дракона не вдалося: чому Україна така як є і хто винен в цьому?
      сегодня , 15:01 Вбити дракона не вдалося: чому Україна така як є і хто винен в цьому?
      Сергій Блажко 62
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Легалізація зброї: чому це потрібно Україні та які країни мають дозвіл
      сегодня , 14:30 Легалізація зброї: чому це потрібно Україні та які країни мають дозвіл
      Леонід Остальцев 55
      Самые громкие игровые анонсы 2019 года
      сегодня , 14:00 Самые громкие игровые анонсы 2019 года
      Михайло Года 52
      Измена мужа Лорак и Марченко на "Танцах": какими скандалами запомнился украинский шоу-биз
      сегодня , 13:00 Измена мужа Лорак и Марченко на "Танцах": какими скандалами запомнился украинский шоу-биз
      Анастасія Манюхіна 446
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Ураган "Майкл" во Флориде унес первую жизнь: объявлено чрезвычайное положение
       11 октября , 08:36
      Очки дополненной реальности от Microsoft
       24 января 2015 , 08:26
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      На вершине мира: чем поражает интерьер пентхауса в доме Захи Хадид в Нью-Йорке
       30 декабря , 19:41
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук