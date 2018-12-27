Власти России хотят переписать Конституцию под Путина – СМИ

В российской Госдуме появилась идея внести изменения в Конституцию на фоне попыток Кремля, несмотря на требования Основного закона, оставить Владимира Путина у власти и после окончания его нынешнего президентского срока в 2024 году.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Известно, что с такой инициативой выступил спикер российского парламента Вячеслав Володин во время встречи с Путиным 25 декабря. Володин намекнул, что существующие нормы Конституции Российской Федерации утратили свою сущность и эффективность. Однако он не уточнил, о каких именно изменениях к документу говорится. Интересно, что президент России пока ничего не ответил на предложение.

В обществе назрели вопросы, Уважаемый Владимир Владимирович. Это время, когда мы могли бы ответить на эти вопросы, не угрожая никаким принципиальным положениям. Закон, даже такой, как Основной закон, не является догмой,

– сказал Володин на встрече.

Глеб Павловский – политический аналитик и бывший кремлевский помощник прокомментировал такую инициативу парламента.

Речь идет о передаче власти. Путин поощряет эту игру, делая неоднозначные намеки,

– добавил он.

Более того, другие аналитики также подтвердили изданию Bloomberg, что власть таким образом готовится к тому, чтобы Путин остался "за рулем" после 2024 года. Хотя известно, что российская Конституция запрещает нынешнему президенту РФ баллотироваться снова.

Поскольку внимание к исходу срока Путина растет, то политические аналитики и правительственные инсайдеры уже не один месяц обсуждают возможность конституционных изменений.

Общие настроения в российском обществе заключаются в том, что Путина, как гаранта этой системы, некем заменить,

– сказал политолог Московского государственного института международных отношений Валерий Соловей.

Кроме того, Соловей добавил, что ни один из потенциальных кандидатов не в состоянии поддерживать "священные связи" с народом. Таким образом, в качестве наилучшего варианта рассматривается изменение конфигурации правительства для того, чтобы Путин оставался центром принятия решений".

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Более того, аналитики считают, что среди гипотетических вариантов – сделать сейчас совещательный орган Государственный Совет РФ высшим руководящим органом в стране, и в его главе поставить Владимира Путина. Все же по мнению Соловея, при этом нового президента могут лишить многих полномочий.

Политолог предполагает, что процесс внесения изменений в Конституцию РФ может начаться уже в 2020 году.

Ранее 24 канал писал, что американский аналитик высказал предположение относительно того, что Путин будет делать в 2019 году. Он считает, что вооруженное вторжение в Украину с Юга и усиление давления на Беларусь – всего несколько дестабилизирующих шагов на мировой арене, к которым может прибегнуть президент России Владимир Путин.